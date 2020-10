Már Mexikóban is Perez-Red Bull frigyről cikkeznek

A szezon hajrájában tartunk lassan, de még mindig vannak kiadó helyek a 2021-es rajtrácson, amiért több pilóta is küzd, ezek közül a legnagyobb nevek Sergio Perez és Nico Hülkenberg, előbbi a Racing Pointtól távozik év végén, utóbbinak pedig nincs csapata, ugyancsak az RP-ben már három futamot is letudott idén, nem is rossz teljesítménnyel.

Kettejük összevetése azért lehet érdekes, mert nagyon úgy néz ki egyelőre, hogy Alex Albon csillaga leáldozóban van a Red Bullnál, gyakorlatilag mindenki kész tényként kezeli, hogy jövőre már nem lesz a csapat tagja, még a vezetők is arról beszélnek, hogy "körbe kell nézniük a piacon."

Sokáig úgy tűnt, hogy a német pilóta lehet a befutó, mivel sokkal közelebb van a Red Bull csapatához, mint Sergio Perez és Max Verstappen is szívesen látná maga mellett, hiszen igen jó kapcsolatban van az amúgy hollandul is beszélő versenyzővel

A hét elején egy argentín újságíró egy podcastban mesélt arról, hogy a Portugál Nagydíj helyszínén beszélt újságírókkal, amelyek alapján "99%-ig biztos", hogy Checo lesz a befutó, és most az ESPN latín-amerikai részlegének kommentátora is 90%-ra tette ennek valószínűségét, függetlenül másik kollégája állításától, bár Adal Franco tweetjében azért hozzátette, hogy még várja a hiteles megerősítést...

