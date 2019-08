Mansell szerint a maiak nem is tudják, milyen egy igazi F1-es autót vezetni

A Forma-1 soha nem látott technikai fejlettséget mutat, ám ezzel egy időben a szabályok és az autók kevesebb kihívást támasztanak, mint korábban bármikor. Erre már többen is panaszkodtak, és Sebastian Vettel mellett Lewis Hamilton is egyetértett abban, hogy a vezetési élmény növelése érdekében kellene változtatni az autókon. Hamilton szerint néha meg sem izzad, sőt, a futam végén teljesíteni tudna egy újabb versenyt, míg Vettel jobban örülne neki, ha ismét a váltóval kéne babrálni, ahelyett, hogy a motorbeállítások kezelése lenne a legfőbb gondja futam közben.

Nigel Mansell egyetért két világbajnok utódával, sőt, a legenda szerint a mai fiatalok nem is tudják, milyen egy "valódi" F1-es autót vezetni.

"Azokat a turbó autókat vezetni a legizgalmasabb, de a leghátborzongatóbb dolog volt, a Williams FW11B autójához semmi nem fogható a világon" - mondta lelkesen Mansell. "De a Forma-1 soha nem fog visszatérni ahhoz, a mai pilótáknak pedig nincs esélye megtapasztalni, milyen is egy igazi F1-es autó. Az időmérőkön szó szerint 1500 lóerő állt rendelkezésre, állítólag a BMW-nek még több is. Az pedig elmondhatatlan, hogy milyen volt ezeket az autókat 270-280 km/h-val vezetni, pilótaként ezt nem is lehet szavakba önteni, minden kanyar olyan érzés volt, mintha az autó meg akarna ölni."

