Magnussen nézetéből Vettel újabb drámai kiforgása: mindössze 16 pontja van

Sebastian Vettel továbbra is erősen küszködik a Ferrariival, és az elmúlt években többször is megforgott. Emiatt rengeteg kritikát kapott, és ez most sincs másképp. A német világbajnok nagyon küszködik.

Közben már olyan pletykák is napvilágot láttak a sajtóban, hogy idő előtt távozhat az olaszoktól, ami egy újabb fordulat lenne. Nagyon úgy tűnik, hogy az elválás nem lesz túl szép, és világbajnoki cím nélkül köszönnek el egymástól.

Vettel idén eddig mindössze 16 pontot gyűjtött, addig Leclerc már 45-nél jár. A monacói lényegesen jobb eredményeket szerez, és a teljesítménye is messze meggyőzőbb. Egyszerűen jobban kezeli a Ferrarit.

