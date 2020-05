Ma este 8 órától: Európai Nagydíj 1997: Villeneuve vs Schumacher!

Az 1997-es Európai Nagydíjat eredetileg Estorilban, Portugáliában tartották volna, de a portugál szervezőknek pénzügyi gondjai támadtak, ezért döntöttek Jerez mellett a Forma-1-nél.

A futam előtt Michael Schumacher 78 ponttal vezette a világbajnokságot, 1 ponttal a williamses Jacques Villeneuve előtt. A versenyhétvégén már az időmérő edzés is óriási izgalmakat tartogatott magában.

Az 1 órás időmérőn Villeneuve egy 1:21.072-es időt futott. 14 perccel később Michael Schumacher századmásodpercre azonos időt futott a Ferrarival. A Williams másik pilótája, Heinz-Harald Frentzen szintén századra azonos, 1:21.072-es idővel zárta az időmérőt. A szabályok értelmében az végzett előrébb, aki hamarabb futotta a kört, ez pedig Villeneuve volt.

A híres-hírhedt évzárót Schumacher és Villeneuve találkozása után Mika Hakkinen nyerte a McLarennel, aki karrierjének első nagydíjgyőzelmét aratta aznap.

The podium: World Champion Jacques Villeneuve with David Coulthard and Mika Hakkinen

Fotó készítője: Renault