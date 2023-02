Lewis Hamilton is gratulált az NBA újdonsült legeredményesebb játékosának Lewis Hamilton has a well-known admiration for American sports and friendship with LeBron James, and he has reacted to the American breaking the all-time NBA scoring record.

James a korábban megdönthetetlennek hitt rekordot magyar idő szerint szerda hajnalban döntötte meg, amikor csapata, a Los Angeles Lakers hazai pályán, a Staples Centerben 133-130-ra kikapott az Oklahoma City Thundertől Hamilton szerda délután a Twitteren gratulált a kosárlabda egyik legnagyobbjának, a Lakers hivatalos oldalának egy posztját megosztva saját profilján, amely a szupersztárt a „pontok királyának" nevezte ki. Hamilton még májusban találkozott a 38 éves NBA-legendával, a Monacói Nagydíj után lógtak együtt. Bár azt a futamot Hamilton csak a nyolcadik helyen fejezte be, Instagram-posztjai alapján így is boldognak tűnt az általa „királyok királyának" nevezett Jamesszel. Persze, Hamiltonnak magának is megvannak a saját rekordjai a Forma-1-ben, nem véletlenül írta a kosaras az eset után saját Instagramjára, hogy „egy legendával" volt együtt. Példának okáért ő volt az, aki a legfiatalabban megszerezte első futamgyőzelmét, de mögötte is komoly névsor olvasható.