Lewis Hamilton 52 millió dollárért kínálja New York-i lakását

Az öt hálószobás ékszerdoboz, aminek saját kültéri medencéje is van, most csak 52 millió dollárért elérhető bárkinek. A brit versenyző 44 millió dollárért vette a több mint 825 négyzetméteres lakást 2017-ben, de sosem költözött be véglegesen.

Hamilton azóta 40 millió dollárért vett egy másik lakást a 70 Vestry címen, ahol az Instagram-modell Gisele Bündchen mellett a hatszoros Super Bowl-győztes Tom Brady is a szomszédja.

A sztárokkal teli ház a 443 Greenwich St.-en 1882-ben épült, és eredetileg könyvkötészet volt benne. Ma olyan sztárok rendelkeznek itt lakással, mint Justin Timberlake, Blake Lively és Ryan Reynolds, Bella Hadid és The Weeknd, Jennifer Lawrence (mielőtt még megházasodott volna), vagy éppen Harry Styles.

A luxuslakásban van még 6 fürdőszoba 2 privát mellékhelyiség, egy tetőterasz, lift egy magánkönyvtár, egy nagy fogadószoba 6 méteres belmagassággal, egy kinti BBQ konyha, és 2 privát parkolóhely is.

