Leszakadt az ég a Red Bull Ringen, az F1-es helyszínen: videó

Ezen a hétvégén újra mozgásba lendülnek az F1-es csapatok. A koronavírus miatt több hónapon át csak a szimulátorokon lehetett használni az új gépeket. Sőt, egy ideig ebben a formában sem, mert ott voltak a kötelező gyárbezárások.

A Liberty Media egy nagyon szigorú protokollrendszert hozott létre, hogy meg tudják rendezni a következő futamokat, amikből összesen 8 lesz 10 hét alatt. Erre még soha nem volt példa, ahogyan arra sem, hogy Ausztria legyen az első házigazda.

A Red Bull Ringen jövő héten is lesz futam, de az már valószínűtlen, hogy egy harmadik is legyen, amiről Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója beszélt. Most azonban koncentráljunk az első versenyre, ami a hétvégén lesz.

A csapatok szerdán megkezdték a felkészült, és kora este leszakadt az ég. Csúnyán elázott a pálya, és holnap, valamint pénteken, az első két szabadedzés napján is várható csapadék, ami kissé nehezítheti a felkészülést.

Szombatra és vasárnapra jelenleg száraz időt jósolnak 23, valamint 26°C-os maximum hőmérséklettel, addig ez pénteken a lehűléssel 20°C alá is eshet. Kíváncsian várjuk a folytatást, és továbbra tartsatok velünk!

Ajánlott videó: