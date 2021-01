Lengyelországban mutatják be a 2021-es Alfa Romeót, már a dátum is megvan! – sajtóhír

Az Alfa Romeo a 2021-es szezonra nem változtatott a pilótafelállásán, vagyis Antonio Giovinazzi és Kimi Räikkönen fogja vezetni az F1-es futamokon a svájci-olasz istálló autóit, a tartalékpilóta pedig továbbra is Robert Kubica.

A Motorsport.com olasz kiadásának forrásai szerint pedig a 2021-es autójukat a névadó szponzoruk, az Orlen kívánságára a lengyelországi Varsóban fogják leleplezni február 22-én, így övék lehet az első idei F1-es bemutató.

A bemutatón természetesen be fogják tartani a koronavírus-járvány miatt bevezetett szabályokat, de az Alfa három versenyzője így is ott lesz a bemutatón, ahogy a 2021-es kocsijuk is ott lesz, tehát nem csak a festést fogják megmutatni a nyilvánosságnak.

A legtöbb csapat viszont velük ellentétben csak a téli tesztek kezdetén fogja megtenni ezt, és nem lesz külön bemutatójuk.

