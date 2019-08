Leclerc ezt most odarakta: fejkendő, Ferrari, Amerika...

Az F1-es versenyzők számára sokáig ez lesz az utolsó igazi szabad hét, hiszen hamarosan folytatódik a szezon. A következő hétvégén már a Belga Nagydíjon lesznek a pilóták a legendás spái aszfaltcsíkon, ahol a Ferrari, a Mercedes és a Honda is egy új motort vethet be. Jelen állás szerint valószínűleg csak az olaszok fogják ezt megtenni, ami plusz 20 lóerőt hozhat a konyhára.

Erre nagy szükségük is lenne, mivel idén még mindig nem nyertek versenyt, független attól, hogy erre több alkalommal is komoly esélyük volt. A bajnoki címre egyéni és konstruktőri oldalról is csak minimális esélyük van, ám Spában és Monzában ők lehetnek a favoritok a hosszú egyenesek miatt. Sőt, az új motorral még inkább feladhatják a leckét a riválisoknak.

Charles Leclerc, a Ferrari versenyzője az 5. helyről várhatja a folytatást 132 ponttal a 156 pontos csapattársa, Sebastian Vettel mögött. Ez fordítva is lehetne, vagy akár a második helyen is állhatna a monacói, de Bahreinben, Bakuban, Ausztriában és Németországban is elszalasztotta a lehetőséget. Egyedül a sivatagban nem lehetett hibáztatni ezért, ahol technikai gondjai voltak.

Leclerc több versenytársához hasonlóan Amerikában pihent, kapcsolódott ki a barátaival, ahol még Daniel Ricciardóval is összefutott. Charles ebben a 10 napban a Ferrari LA által az olasz márka csodálatos modelljét használhatta, amiért igencsak hálás, miközben lassan 2 millió követőt tudhat a neve mellett az Instagramon.