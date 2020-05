Leclerc és Norris nagy quadozása a COD Warzone-ban: „Ez jobb, mint a Virtuális Nagydíj” (videó)

A Ferrari és a McLaren versenyzője is nagyon sokat van online. Charles Leclerc és Lando Norris szinten minden nap streamel a rajongók legnagyobb örömére. Azt gondolhatnánk, hogy csak autós témán belül mozognak, de nem.

Charles és Lando az egyik legnépszerűbb játékkal, a Call of Duty®: Warzone-nal is gyakran játszik. Legutóbb például quadversenyt rendeztek az FPS shooter-ben, amiről természetesen videó is készült.

A Ferrari pilótája humorosan megjegyezte, hogy ez jobb, mint a Virtuális Nagydíj. Charles ma újra aktív lesz, és rajthoz áll a World RX bajnokság első fordulójában, amit a Motorsport.tv-n keresztül élőben fogunk közvetíteni számotokra.

