Leclerc-ék végeztek a felvétellel, hamarosan be is mutatják a filmet! (videóval)

Most készítik a vitás rövidfilmnek, a C’etait un Rendezvous-nak a remake-jét, amely új címmel fog megjelenni: „Le Grand Rendez-vous” lesz a film címe, amelyet a francia rendező, Claude Lelouch rendez.

Charles Leclerc szerepe a 9 perces filmben az volt, hogy egy Ferrari SF90 Stradale-t vezetett a 3,3 km-es pályán hajnalban azon a napon, amelyen eredetileg a 2020-as Monacói Nagydíj került volna megrendezésre.

A Monacói Nagydíj viszont a koronavírus-járvány kitörése miatt elmaradt, azonban a franciaországi és a monacói lezárási intézkedések egyre megengedőbbek, így Leclerc pályára mehetett, míg a Hercegség utcáin figyelhették, ahogy Leclerc a pályán köröz, miközben a helyi hatóságok vizsgálták, hogy minden rendben folyik-e – írta a Ferrari a közleményében.

A beszámolók szerint Leclerc 240 km/órával is ment monacói utcáin, amelyet a forgalom elől lezártak a forgatások idejére. A filmben megjelenik Monaco hercege, Albert herceg is, a forgatáson pedig jelen volt a Ferrari elnöke, John Elkann is.

A filmet június 13-án fogják bemutatni. Leclerc-nek pedig legalább egy évet várnia kell még arra, hogy versenyezhessen is Monacóban, ugyanis a 2020-as versenynaptárból nemcsak elhalasztották a Monacói Nagydíjat, hanem törölték is azt, így a mezőny 2021-ben térhet vissza a helyszínre.

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale Fotó készítője: Ferrari

Viszont a 2021-es visszatérés a várakozások szerint nem fog akadályba ütközni, és az ACM nemrégiben már be is jelentette, hogy milyen eseményeket tervez és mikor 2021-ben: a Historic GP-t, egy Formula E-versenyt és egy F1-es versenyt terveznek lebonyolítani öt héten belül.

Leclerc-nek pedig nem megy túl jól a Hercegségben azóta, hogy a 2017-es Formula 2-es főfutamon kiesett az élről felfüggesztés-meghibásodás miatt – azóta kiesett az F2-es sprintversenyen is, majd 2018-ban a Forma-1-es versenyen a fékje romlott el, aminek következtében nekiment Brendon Hartley-nak, és kiesett a versenyből.

2019-ben pedig már a Ferrari csapatánál versenyezve az időmérőn a Q1-ben búcsúzott, mivel a csapat nem küldte ki még körözni, a versenyen pedig azután esett ki, hogy összeütközött Nico Hülkenberggel, aminek következtében megpördült, defektet kapott, és feladni kényszerült a versenyt.