Leclerc banánjelmezben streamelte a Fortnite-ot (videóval)

Charles Leclerc tökéletesen megtestesíti a fiatal generációt: szereti a divatot, jókat bulizik a barátaival, és természetesen játszik is. A koronavírus idején azonban az ő lehetőségei is korlátozottak.

A mindig tisztelettudó és szerény sztárpilóta egy olyan oldalát mutatja meg a streamek ideje alatt, amit eddig nem láthattunk. Az F1-es hétvégék ideje alatt általában nagyon koncentrált, és profi, hiszen a munkájáról van szó.

Odahaza ez megint más, és játék közben elengedi magát a monacói. Így volt ez legutóbb is, amikor Fortnite közben hirtelen magára öltötte a játékból is ismert banánjelmezt. Érdemes követni őt a Twitchen is, alább pedig teljes egészében megnézhetitek a streamet.