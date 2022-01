Leclerc a Forma–1-re koncentrál, ezért nem indult a virtuális Le Mans-i futamon

A Le Mans-i 24 órás versenyt általában júniusban rendezik, azonban a virtuális valóságban épp most szelik a köröket, ugyanis jelenleg is zajlik a virtuális Le Mans-i 24 óra, amelyen Max Verstappen is részt vesz.

A friss világbajnok Forma–1-es kollégája, Charles Leclerc azonban nem állt rajthoz a Sarthe-i pálya virtuális változatán, de a monacói versenyzőt a közvetítés során megkérdezték arról, hogy mi a véleménye a versenyről, és hogy részt fog-e venni rajta a valóságban valaha. Leclerc számára ez utóbbi „egy valóra vált álom", és egy olyan cél, amit mindenképpen szeretne elérni pályafutása során.

Még több F1 hír: A barcelonai tesztet zárt kapuk mögött rendezik meg a COVID-19 miatt

Az álomból azonban egyelőre mégsem lesz valóság. „Jelenleg nem akarnám végigcsinálni, mivel egyelőre az F1-es karrieremre koncentrálok, ami remélem, hogy minél tovább tart majd" - mondta a pilóta a virtuális Le Mans-i 24 órás verseny streamjében.

Egyelőre úgy tűnik, Leclerc nem követi Verstappen példáját, de ha a monacói befejezi kalandját a királykategóriában, akkor biztosan láthatjuk majd a Le Mans-i 24 órás versenyen.

Alonso: 2004-ben az idős kor korlát volt, most előny