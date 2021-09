Közös projektet indít az iRacing és a Mercedes F1-es csapata

Az iRacing szimulátoraiban immár az F1 utóbbi éveinek legsikeresebb csapatának, a Mercedesnek az autóit is látni fogjuk – többet között az idei konstruktőri tabellát jelenleg vezető W12-t.

"Nem is lehetnénk izgatottabbak, hogy a közeljövőben olyan világszínvonalú versenyautókkal bővíthetjük az iRacinget, mint a Mercedes-AMG F1 W12 E Performance" - mondta Steve Myers, az iRacing ügyvezető alelnöke.

Még több F1 hír: Hivatalos: Jövőre eltűnik az F1 egyik legrégebbi hagyománya

"A Mercedes-AMG Petronas F1 Team már jó ideje meghatározó márka a motorsport legmagasabb szintjén. Hét egymást követő bajnoki címet szerzett autóival és versenyzőivel, és világszínvonalú gépeik iRacingbe való bevezetése tovább erősíti elkötelezettségünket, hogy közel 200 000 iRacerünknek a világ legszínvonalasabb szimulátoros versenyélményét nyújtsuk."

"2021 eleje óta szorosan együttműködünk az iRacinggel, hogy életre keltsük a W12-est az iRacing virtuális környezetében" - mondta James Vowles, a Mercedes-AMG Petronas Formula One Team motorsport-stratégiai igazgatója.

"A cél az volt, hogy a W12-es minél pontosabb másolatát hozzuk létre mind teljesítmény, mind vezetés szempontjából. A fejlesztési munka során egyedülállóan szoros kapcsolatot ápoltunk a fejlesztőkkel, ami egy olyan modellt eredményezett, amelyet reméljük, hogy mindenki ugyanolyan élvezettel vezet majd, mint a pilótáink."

A W12-es mellett az iRacing a következő évben azon dolgozik majd, hogy a csapat 2022-es, új szabályok szerint készülő konstrukciója is megjelenjen a szimulátorban. Az F1 jelenlegi pályái közül a Red Bull Ring és a Hungaroring is bekerült a játékba, csatlakozva olyan helyszínekhez, mint Silverstone, Spa-Francorchamps, Monza, Suzuka és Circuit of the Americas.

A Ferrari a hétvégén beveti új, továbbfejlesztett motorját