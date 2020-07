Könnyű egy F1-es autót vezetni? Óriási tévedés... (videó)

A koronavírus miatt a Forma-1 szezonja is sokat csúszott, de a mezőny már aktív, és most a következő futamokra készül. A Magyar Nagydíj is az idény első felében kapott lehetőséget, hasonlóan a Red Bull Ringhez, nézők nélkül.

Mindhárom nap izgalmas és szórakoztató volt a trükkös körülményekkel. Akár az egész nagydíj esős lehetett volna, de a futam ideje alatt már csak csepergett. A pálya azonban még nem volt száraz az induláskor.

A köztes gumik kerültek főszerepbe, de csak rövid ideig, mert hamar száradt a pálya, és jöhettek a cserék. A rajt is izgalmasnak bizonyult, és most Nicholas Latifi, a Williams pilótájának nézetéből nézhetitek meg a startot. A kanadai újonc remekül indult, és hamar ott is volt a pontszerző helyek közelében, mindezt a mezőny végéről.

TELJES EGÉSZÉBEN a Red Bull nagy szerelése a Hungaroringről

Ajánlott videó: