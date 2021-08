Komoly baleset Le Mans-ban, jönnie kellett a biztonsági autónak (videóval)

Az eset a La Sarthe egyik leggyorsabb szakaszán történt, közvetlenül az Indianapolis-kanyarnál, ahová komoly sebességgel érkeznek meg még a GT-autók is. Gomes azonban már a féktáv előtt megpördült, és nagy tempóval csúszott a bukótérbe.

A versenyző ugyan szerencsére kiszállt a sérült kocsiból, de látszólag eléggé megviselte őt az ütközés, ami nem is meglepő, hiszen éppen szemből ment neki a gumifalsornak, amely azért így is jelentősen csökkentette a károkat.

Az Aston Martinnak viszont teljességgel annyi lett, az autó eleje totálkáros, emiatt pedig ők már nem folytathatják majd a küzdelmeket. Az eddigi órákban már számos sárga zászlós periódus és lassú zóna is volt, de a Safety Cart eddig a balesetig még nem kellett beküldeni.

Le Mans-ban azonban ez sokszor átírhatja a sorrendet is, hiszen itt a pálya hosszúsága miatt több biztonsági autót is beküldenek, ami olykor nagy szakadásokhoz és különbségek kialakulásához vezethet, miközben a bokszban is várakozniuk kell azoknak, akik éppen kereket cseréltek.

Az élen egyébként rendeződtek a dolgok a kezdeti káosz után, hiszen már a két Toyota vezet, mögöttük pedig az Alpine autója következik. Az LMP2-ben a Robert Kubicát is soraiban tudó Team WRT áll az élen, a GTE Pro-ban továbbra is a Ferrarik vezetnek, miközben a GTE Am-ban egy másik Aston Martin, a 33-as viszi a prímet.

Íme a videó az incidensről:

