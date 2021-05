Kirúgták a belga F1-es kommentátort a Serena Williamsre tett megjegyzései miatt

A 23-szoros Grand Slam győztes teniszező Serena Williams az Aston Martin vendége volt a múlt hétvégi Forma-1-es Monacói Nagydíjon, és a verseny végén abban a megtiszteltetésben részesült, hogy ő inthette le a kockás zászlóval a futamot.

A közvetítés során többször is őt kapcsolata a kamera, ez pedig valamiért nagyon nem tetszett a belga RTBF szakkommentátorának, Marc Dueznek, aki több nőgyűlölő megjegyzést is elengedett a verseny alatt, számolt be a Het Laatste Nieuws.

Duez először azt mondta, hogy „Serena Williams olyasmit fog lóbálni, amihez nincsen hozzászokva” – utalva arra, hogy ő fogja leinteni a versenyt, de ennél tovább is ment, ugyanis amikor Williams egyik barátnője is a képen volt, azt mondta, hogy „Williams barátnője hozzá képest ronda.”

Még több F1 hír: Mazepin nem akart ütközni Schumacherrel, amikor a német megelőzte őt

Végül a verseny végén szólt még oda Duez, aki azt mondta, miközben Williams lengette a zászlót, hogy „világosan látszik, hogy nem egy pomponlány.”

A versenyt követően egy gyors belső vizsgálat után határozatlan ideig gyorsan el is bocsájtották Duezt, aki azóta úgy nyilatkozott, hogy „bocsánatot szeretnék kérni azoktól, akiket megsértettem a kijelentéseimmel, senkit nem akartam megbántani.”

Duez háromszoros belga ralibajnok, de győzelmet aratott korábban a 24 órás nürburgringi és spái viadalokon is, valamint három 2., és egy 3. helyet is szerzett a Le Mans-i 24 óráson.

Bjorn Smit közreműködésével.