Kiderült, mik is voltak a „droidok” a Stájer Nagydíjon a Forma-1-ben

A Forma-1-ben mindig gondolkoznak az újabb és újabb megoldásokon. Elvégre ez a királykategória, ami nemcsak az autókat érinti, hanem minden mást is. Ezt pedig nagyon jó látni, mivel még mindig a kedvenc bajnokságunkról van szó.

A koronavírus miatt számtalan korlátozást vezettek be a Forma-1-ben, hogy megrendezhessék az első futamokat. Ezek után borítékolható volt, hogy a díjátadó sem lesz szokványos. A második versenyhétvégére pedig ismét változtattak.

Kis „droidok” vitték ki a díjakat a győzteseknek, de senki sem tudta, hogy mit rejtenek a dobozok. Most leleplezésre kerültek, amik alapesetben izgalmas játékszerek, de most egy igen hasznos szerepet töltöttek be.

A Ferrari most csak felejteni akar, és előre nézni, mert ez igen gyenge volt