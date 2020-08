Kiakadt Leclerc az őt támadókra, a Twitteren tisztázta a félreértést

Nem minden pilóta szokott ugyanakkor térdre ereszkedni, különböző okokra alapozva. Charles Leclerc is ezt a tábort erősíti, aki korábban már jelezte, nagyon is kiáll a rasszizmus ellen, és részt vesz a rasszizmus elleni harcban, mindössze úgy látja, nagyon vitatható gesztus a térdre ereszkedés, ő meg nem akar vitatható helyzetbe kerülni.

Ennek hatására a közösségi médiában számos, az elkövetők részéről nem túl átgondolt támadás érte a monacói pilótát, több alkalommal is rasszistának nevezték emiatt. Leclercnek most lett elege a támadásokból, és egy három bejegyzéses Twitter-posztban ki is fejtette, mi a helyzet valójában.

„Nagyon szomorúan látom, hogy sokan úgy manipulálták a szavaimat, amivel olyan szalagcímeket lehet gyártani, amitől rasszistának tűnök. Nem vagyok rasszista, és nagyon utálom a rasszizmust. A rasszizmus undorító”.

„Innentől kezdve senki ne kezeljen ugyanolyannak, mint azok a gusztustalan emberek, akik a bőrszínük, vallások vagy nemük alapján diszkriminálnak másokat. Nem voltam a csoport része és soha nem is leszek. Mindig is tisztelettel bántam mindenkivel, és szerintem ennek kellene a normának lennie a mai világban”.

„Bárki, aki felhasználja a képemet arra, hogy ilyen borzalmasan ötleteket hirdessen, legyen szíves, hagyja abba. Nem szeretek politizálni, és soha nem is akarok ebbe az egészbe bevonódni”.

A mai sajtótájékoztató során is kifakadt az ifjú monacói az őt támadókra: „Nem akarom többé, hogy alaptalanul ítélkezzenek az emberek. Meglehetősen aktív vagyok a közösségi médiában, és egyszerűen nem tudom elfogadni, ahogyan az elmúlt néhány hét során hívtak”, mondta.

„Egyszerűen elfogadhatatlan, hogy rasszistának hívnak csak azért, mert nem térdeltem. Ennyiről van szó. El akartam mondani ezt a Twitteren, ki akartam fejezni az érzéseimet az egész üggyel kapcsolatban, mindössze ennyiről van szó”.

