Képeken, ahogy pályára gurult a Haas új autója

A Haas F1 Team tavalyi autója nagyon instabilra sikeredett, már ami a gumikezelést illeti. Ha ezen képesek voltak javítani, akkor akár egy nagyon jó szezonjuk is lehet, és visszatérhetnek a 4. helyért folytatott harcban.

Romain Grosjean és Kevin Magnussen azonban messze nem a legerősebb páros, ami még sok gondot okozhat. A legfontosabb azonban az, hogy az új autó működjön, és ha Barcelonában, a téli teszteken ismét jók lesznek az adatok, nem bízhatják el magukat az amerikaiak, hiszen tavaly is ez volt a helyzet.

Emiatt az első pár futamot meg kell várnia a Haasnak, hogy lássák, a VF-20 különböző körülmények között is jól működik, különösen a hosszabb etapokon. A csapat ma kora reggel a garázsa előtt a sajtó előtt is bemutatja a gépét, de addig is, nézzünk meg pár felvételt arról, amikor a shakedown ideje alatt kigurultak a pályára.

A mezőny egyetlen amerikai istállója, a Haas Romain Grosjeannal a volán mögött végzett rajtgyakorlatot a barcelonai pályán a VF-20-szal.