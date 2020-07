Képekben az F1-es Stájer Nagydíj: hatalmas galéria a Red Bull Ringről

A Mercedes ezúttal sem kegyelmezett, a németek fölénye nagyobb, mint tavaly, ami aggasztó. Motorerőben is sikerült előrébb lépniük, amivel senki sem tudja tartani a lépést, és idén a fejlesztések nagyon korlátozottak a koronavírus okozta helyzet miatt.

Lewis Hamilton előtt adott a lehetőség, hogy hétszeres világbajnok legyen, és lehetséges, hogy ebben csak Valtteri Bottas állíthatja meg, aki eddig egy alkalommal sem tudta megszorongatni a brit rekordert, de talán most.

Szükség is lenne rá, mert a Ferrari a középmezőnybe zuhant vissza, így rájuk reálisan nemigazán számíthatunk. A Red Bull sem kellően erős, de sokkal közelebb vannak, mint az olaszok. Kérdés, hogy ez mire lesz elegendő, mert pár futam múlva akár a cím is eldőlhet, ha nem is matematikailag.

