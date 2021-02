Itt nézheted élőben a McLaren hétfői autóbemutatóját!

A McLaren mögött kifejezetten sikeres év áll, hiszen a konstruktőri világbajnokságban a harmadik pozícióban tudtak végezni, kétszer pedig dobogóra is állhattak: Ausztriában Lando Norris lett a harmadik, Monzában pedig Carlos Sainz végzett a második pozícióban.

Utóbbi viszont már nem a csapat tagja, hiszen a Ferrarihoz igazolt, a helyére pedig Daniel Ricciardo érkezett. Fontos változás még, hogy idén már a Mercedes erőforrásai fogják hajtani a wokingi alakulat két autóját, így 3 szezon után véget ér a McLaren és a Renault együttműködése.

Az F1-es csapatok közül pedig a brit istálló lesz az első, amely leleplezi a 2021-es autóját, erre pedig magyar idő szerint hétfő este 8 órától fog sor kerülni, ebben a cikkben pedig összegyűjtöttük, hol tudjátok élőben követni a bemutatót, amelyen Norris, Ricciardo, illetve a vezérigazgató Zak Brown és a csapatfőnök Andreas Seidl is részt fog venni.

Több megoldást is választhattok, hiszen a McLaren honlapján, a McLaren YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán is élőben nézhetitek a bemutatót, az Egyesült Királyságban élők pedig a Sky Sports F1 adását is választhatják.

