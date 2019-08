A "Jégembernek" ettől lágyul meg a szíve: íme Räikkönen két kedvenc F1-es autója!

A finn 2001-ben kezdődő pályafutása során 302 futamon állt rajthoz, és ha nem hagy ki két évet, már lehagyta volna Rubens Barrichello 323 futamos csúcsán, így erre a jövő évig biztosan várni kell. Kimi Raikkonen októberben tölti be a 40. életévét, F1-es pályafutása során 5 istálló 16 autóját vezethette, kezdve a Sauber 2001-es gépével, amelyen még nem volt szervokormány.

Még több F1 hír: Räikkönen nem térhet vissza a Ferrarihoz?

Räikkönennek volt szerencséje még 10 hengeres motort is uralni, vezetett a 8 és most a hathengeres érában is, jelen volt a hibrid előtti korszakban is. Tanúja volt a Michelin és a Bridgestone csatájának, és kipróbálhatta a legrészletesebb aerodinamikai újításokat is. Adódik is a kérdés, hogy melyik volt a kedvence.

"Nehéz összehasonlítani őket, mert mind különböző. A két legjobb közülük viszont a 2005-ös McLaren és a 2007-es Ferrari. A Ferrarival vb-címet nyertem, szóval az még különlegesebb" - jelentette ki a finn, akit ha már szentimentalizmusra bírtak, megkérdezték azt is, ki volt a legjobb ellenfele. "Nagyon sok jó srác volt, és én szerencsés vagyok, hogy olyan remek versenyzők ellen is küzdhettem, mint Mika Häkkinen vagy Michael Schumacher."

Augusztusban lesz 25 éves a Forma-1 egyik legintenzívebb jelenetsora, Jos Verstappen Benettonjának kigyulladása, amely most, hogy ismét tervbe van véve a tankolás visszahozatala, bizarr aktualitást kapott.