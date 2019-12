Íme az év akciója: Verstappen kívülről előzi meg Leclerc-t - videó

Az FIA gáláján a világbajnokok megkapták a trófeákat, amiért megküzdöttek az év során, ám emellett egy sor kategóriában választottak is győztest a pénteki eseményen. A párizsi gálán többek között az év újonca díj is gazdára talált, méghozzá Alex Albon kapta az elismerést.

Max Verstappen eleve jó évet zárt azzal, hogy harmadik helyen végzett az egyéni vb-tabellán, ráadásul háromszor is felállhatott a dobogó legtetejére. A holland ráadásul idén kevesebb hibát is vétett, ugyanakkor továbbra is jellemző volt a korábban megszokott ellentmondást nem tűrő stílus.

Még több F1 hír: Verstappen szerint ez egy kiegyensúlyozott szezon volt

A pályán idén is határozott volt, és még akkor sem futamodott meg, amikor esetleg másnak már inába szállt volna a bátorsága. Erre bizonyíték volt idén a Brit Nagydíjon bemutatott előzése Charles Leclerc ellen, pedig a monacói a silverstone-i futam 25. körében még a pályáról is leterelte a hollandot. Ez lett év akciója 2019-ben az F1-ben!