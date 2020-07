Ilyen „üres” a médiaterem jelenleg a Forma-1-ben

Mint arról korábban már több alkalommal is beszámoltunk, a Forma-1-ben nagyon szigorú biztonsági intézkedések léptek érvénybe. Ezek között szerepel a kötelező távolságtartás és a maszk viselése.

A szabályok megszegése következményekkel járhat, hiszen a koronavírus még mindig jelen van. A Forma-1-nek azonban folytatódnia kell, és a mezőny már ott van a Red Bull Ringen, beleértve a média képviselőit.

Általában a médiateremben sokan tartózkodnak, de ez jelenleg nem lehetséges. Erősen korlátozott számban érkezhettek újságírók a pályára, akiknek ugyanúgy be kell tartaniuk a szabályokat, így például étkezésnél is csak egy személy foglalhat helyet az asztalnál, valamint távol kell lenniük egymástól, munka közben is.