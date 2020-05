Ilyen szépen zongorázik Leclerc: videó

A karanténidőszak során megannyi érdekes dologra derült fény a Forma-1-ben versenyzőkről. Legalábbis azokról, akik aktívak a közösségi médiában, vagy a Twitch-en keresztül streamelnek. Charles Leclerc, a Ferrari versenyzője is sokkal többet mutatott magából, mint eddig.

Azzal, hogy Leclerc belépett a virtuális játéktérre, egy másik arcát mutatta meg. Sokkal lazább, és humorosabb karakter, mint azt sokan gondolták. Charles az F1-es hétvégéken rendkívül koncentrált, csak a munkájára összpontosít, míg otthon többet mutathat meg magából.

A streamek ideje alatt minden csak a szórakozásról szól, amiben gyakran vesz részt George Russell, Alexander Albon, és Lando Norris is. A fiatalok többször szórakoztatták együtt a nézőket, akik természetesen nagyon örülnek ennek.

Lewis Hamiltonról eddig is tudhattuk, hogy évek óta zeneileg is képezi magát, és remekül zongorázik. Leclerc számára sem idegen ez a hangszer, amiről nemrég több videót is megosztott az Instagramján keresztül, melyeket erre a linkre kattintva érhettek el. A monacói rendkívül népszerű, jól bizonyítja mindezt, hogy már több mint 3 millió követőt számol az Instagramon.

Ajánlott videó: