Ilyen lehetne a BMW festése 2021-ben a Forma-1-ben! (képek)

A BMW több különböző korszakban is ott volt a Forma-1-ben: 1952 és 1954, majd 1967 és 1968 között szerepeltek motorgyártóként a formulaautózás királykategóriájában, később pedig a 80-as években is ott voltak a sportban, sőt a Brabham oldalán futamgyőzelmeket is tudtak szerezni.

A legtöbbeknek valószínűleg a 2000 és 2005 között induló BMW Williams, vagy a 2006 és 2009 közötti BMW Sauber lehet ismerős a bajor autógyártó kapcsán, akik 2009 végén a gazdasági világválságra hivatkozva távoztak a száguldó cirkuszból.

A kiváló designer Sean Bull pedig azt képzelte el, milyen festéssel indulhatna 2021-ben BMW, ha visszatérnének az F1-be – a koncepciófestés kiválóra sikerült, az alábbi Twitter-bejegyzésben pedig meg is lehet tekinteni.

