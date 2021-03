Ilyen egy kör Imolában a 2021-es AlphaTaurival Cunoda szemszögéből

Imola az AlphaTauri hazai pályájának számít, rendszeresen itt járatják be filmforgatási napok keretein belül az új Forma-1-es autóikat, így tettek a 2021-es szezon előtt az AT02-vel is, ahol már felrakták az autóra az igazi orrkúpjukat is, amire elköltötték a két zsetonjukat.

Tavaly Danyiil Kvjat szemszögéből nézhettük meg, mit látnak a pilóták Imolában, idén pedig a pont az ő helyére érkező Juki Cunoda sisakjába szereltek egy apró kamerát.

A Formula E tavaly vezette a „driver’s eye” kamerákat, amellyel már a verseny közben is élő adásban kapcsolhatnak a rendezők a pilóták szemszögére. Mivel a Forma-1-es autóknál jóval nagyobb tempóról beszélünk, ahol a szélzaj is jelentős szerepet játszik abban, amit a pilóta hall, még egy ideig valószínűleg nem látjuk ezt a remek újítást a Forma-1-ben.

