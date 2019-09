Így vágta neki a falnak Räikkönen az Alfa Romeót Szingapúrban

Kimi Raikkonen a szingapúri időmérőn kikapott a csapattársától, Antonio Giovinazziól, aki egyre többször képes erre, de a futamokon még mindig a világbajnok az, aki teljesít, és hozza a pontokat. Igaz, az utóbbi időben Räikkönen nem volt túl szerencsés ezen a területen és Monzában kétszer is autót tört.

Szingapúrban ezt sokkal könnyebb megtenni a falak közelsége miatt, amire már nem egyszer láthattunk példát, ezen a hétvégén is. Amikor azonban egy versenyző határon autózik az utcai pályán, erre mindig megvan az esély. Kimi is hasonlóan tett az időmérőn, és a tőle megszokott higgadtsággal válaszolt arra a kérdésre, hogy pontosan mi is történt.