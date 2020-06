Így üldözi a drón a Mercedes F1-es autóját (videó)

A Mercedes 2014 óta legyőzhetetlen a Forma-1-ben. Azóta egy olyan év sem volt, amikor bárki is a német gyártó előtt végzett volna az egyéni és a konstruktőri bajnokságban. Ezzel szép lassan minden nagy rekordot megdönthetnek.

Idén is a németek a favoritok, és ez Lewis Hamiltonra is igaz, aki a 7. világbajnoki címét gyűjtheti be. Ha ez sikerül neki, akkor Michael Schumacher mellett ő lesz minden idők legeredményesebb versenyzője.

A hosszú szünet után a Mercedes is pályára gurult, még az évadnyitó Osztrák Nagydíj előtt. Valtteri Bottas teljesen száraz pályán körözgethetett Silverstone-ban a 2018-as autóval, míg Lewis Hamilton változó körülmények között.

A Mercedes nemrég egy remek drónfelvételt osztott meg, amiben a kis szerkezet a Bottas vezette versenygépet üldözi. A technológia fejlődésével egyre látványosabb felvételeket kaphatnak az F1-es rajongók.