Így tombolt a McLarenben Norris és Sainz: videó

A McLaren duója nemcsak a pályán, hanem azon kívül is jól működik. A britet és a spanyolt sem kell félteni, bár Carlos Sainz Jr. esetében korábban egy sokkal visszafogottabb pilótát ismerhettünk meg. Lando Norris és az ideális munkakörnyezet azonban kihozta belőle a lazább karaktert, és ez Amerikában sem volt másképp.

Lando és Carlos mindig megragadja az alkalmat arra, hogy szórakozzanak egy kicsit. Austinban is remekül érezték magukat, ahol a McLarenben tomboltak. Sainz fel is vette videóra a nagy tombolást, ami alá pedig a Forma-1 hivatalos indulóját vágták be.