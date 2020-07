Így szakad az eső a Red Bull Ringen: ez gond (videó)

Mint arról korábban már beszámoltunk, a körülmények egyik pillanatról a másikra változtak meg drasztikusan a szombati napon. Reggel a csapatok még napsütésben dolgozhattak, majd hirtelen megjött az eső.

Emiatt az F3 mezőnye be sem tudta fejezni a versenyét. Veszélyesek voltak a körülmények, és jelenleg is szakad az eső. Az F1 az FP3-at délben kezdené meg, azaz 30 perc múlva, de erre nem sok az esély, és az időmérő is veszélybe kerülhet.

A kvalifikációt vasárnapra reggelre rakhatják át, de ha az időjárás akkor is közbeszól, az FP2-n elért végeredmény adja majd meg a rajtrácsot vasárnapra, ami azt is jelentené, hogy Sebastian Vettel csak a mezőny végéről várná a folytatást, addig Sergio Perez közel a pole-hoz.

Altatott volna a Mercedes, és gyorsabbak?

