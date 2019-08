Így ralizik Alonso! (videó)

Fernando Alonso 2018 végén úgy döntött, elhagyja a Forma-1-et. Ezután a spanyol versenyző hosszú távú versenyeken vett részt, nyerni tudott Daytonában és Le Mans-ban, a Toyotával pedig WEC-bajnok lett. Alonsót a ralizás is vonzza, már tesztelhetett is raliautót, és a Dakarral is szóba hozták.

A kétszeres F1-es világbajnok ezúttal egy olyan videót töltött fel az Instagram-oldalára, amelyben egy raliautót vezet. Alonso ezt írta a videóhoz, amely lent tekinthető meg:

„Nyári edzés! Nagyon jó móka volt! Köszönöm, Cohete Suarez, amiért megszervezted, és hamarosan megismételjük!” – írta Alonso, utalván arra, hogy raliversenyző honfitársának köszönhetően vezethette a videóban szereplő raliautót.