Így rajtolt Carlos Sainz Jr. a Red Bull Ringen a McLarennel: videó

Carlos Sainz Jr. is nemrég szerezte meg pályafutása első dobogóját, csak Lando Norris mindezt már a második évében megcsinálta a McLarennel. Ugyanúgy Lewis Hamilton büntetése segített a csapatnak, mely kiváló munkát végzett.

Sainz, aki jövőre már a Ferrari versenyzője lesz, duplán is csatát vesztett Norrisszal szemben, mivel a brit szombaton is előrébb végzett az időmérő edzésen. Carlos jó futamot futott vasárnap, de Lando most jobb volt, a csatájukban is.

A Forma-1 hivatalos szerkesztői közben elérhetővé tették Sainz onboard videóját a startról. Egy újabb izgalmas részlet a Red Bull Ringről, ahol ezen a hétvégén is lesz verseny, csupán Stájer Nagydíj néven, ami szintén izgalmasnak ígérkezik.

