Hallgasd meg a rádióüzenetet, és rájössz, mit jelent pontot szerezni a Forma-1-ben

Ha megnézzük az elmúlt éveket, jól láthatjuk, hogy általában Kevin Magnussen a kiegyensúlyozottabb a Haasnál, és az a versenyző, aki hozza a pontokat. Keveset panaszkodik, végzi a munkáját, és sokszor igazán remek futamokat teljesít.

Az elmúlt hétvégén a Magyar Nagydíjon a Haas F1 Team nagyon jól reagált a körülményekre, ami miatt sokáig dobogós helyen autóztak. Az autó végül elfogyott, de Magnussen így is meg tudta csípni a 9. helyet a nagyon szoros és kemény középmezőnyben.

Ez a végelszámolásnál még rengeteget érhet, amivel Magnussen is tisztában volt. Emiatt is örülhetett a 9. helyének a leintéskor. A Haas nem győzte dicsérni a versenyzőjét, már a csapatrádión keresztül is, amire a dán egy ordító, kitörő örömmel reagált, miközben ezt kérdezte hangosan: „El tudod hinni? El tudod hinni?”

A mérnöke pedig folytatta a dicséretet, megjegyezvén, hogy Magnussen mennyire jó versenyző, aki szerint ez a 9. hely olyan most, mintha csak nyert volna. Egy újabb bizonyíték arra, hogy mennyire fontos lehet egy jó teljesítmény és egy gyengébb pontszerzés, ha a csapatod nehéz helyzetben van.

