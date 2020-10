Így nézhetne ki a Porsche Vodafone Forma–1-es autója (képpel)

Aki ismeri Sean Bull munkásságát, az már tudhatja, hogy mindig csodálatos koncepciókkal áll elő a Forma–1-gyel kapcsolatban is. Ez most sincs másként, hiszen a grafikus most arról készített egy dizájnt, hogy miként nézhetne ki a Porsche versenygépe az F1-ben.

Mondanunk sem kell, hogy az úriember ismét kitett magáért. A Vodafone egyébként a Formula E-ben szponzorálja a Porsche gyári istállóját, de megnézve ezt a festést, ez a fekete-piros kombináció a királykategóriában is jól mutatna.

Ami pedig a márka szerepvállalását illeti, a Porschét már nem egyszer hírbe hozták az F1-gyel az utóbbi években, mint ahogyan az anyacéget, a Volkswagent is, nem is olyan rég pedig Jean Todt FIA-elnök mondta el, hogy ő szívesen látná a német autómárkát a sorozat mezőnyében.

Ha ez egyelőre még nem is fog megvalósulni, addig is kicsit csorgathatjuk a nyálunkat a csapat lehetséges festése láttán.

Íme tehát az emlegetett dizájn:

