Így néz ki belülről bevetés közben a Williams! - videó

A Williams a hét elején mutatta be az új szabályoknak megfelelően tervezett autóját, amelyet nem sokkal később pályára is vitt Silverstone-ban. Annak ellenére, hogy Nagy-Britanniában az elmúlt évek legnagyobb vihara tombol és a folyamatos esőzés, valamint az erős széllökések nehezítették a csapatok dolgát, többen is a legendás aszfaltcsíkon tartották meg shakedownjukat.

A grove-i alakulat vasárnap Twitteren tett közzé egy videót, amely Nicholas Latifi fedélzeti kamerájával készült, ezen pedig jól látható az, amire korábban mindkét Williams-pilóta panaszkodott, miszerint a nagyobb kerekek és változó aerodinamikai kialakítás miatt romlik a versenyzők kilátása a volán mögül.

Latifi hétfőn úgy nyilatkozott, hogy az esős körülmények miatt nem sokat tudtak meg az FW44-ről, de az első tapasztalatok alapján érezhetően nehezebb vezetni az új versenygépet mint elődjét. A csapatnál viszont abban bíznak, hogy a Forma-1 új érájában új fejezetet nyithatnak és előre léphetnek a rangsorban.

Jost Capito csapatfőnök az autóbemutató után úgy nyilatkozott, szeretnék folytatni a tavaly megkezdett munkát, aminek ékköve George Russell dobogós helyezése volt. Mint mondta, ez hatalmas lökést adott a mérnököknek és a Williams munkatársainak egyaránt és reméli, ez a pozitív hatás az új szezonban is átjárja a csapatot.

Latifi csapattársa az egy év kihagyás után a Forma-1-be visszatérő Alexander Albon lesz, aki pénteken mutatta be az idei évre tervezett sisakfestését. Ebből azért úgy látszik, még mindig a Red Bullhoz húz a szíve, no, de nem Christian Hornerékhez, hanem az energiaital-gyártóhoz magához.

