Így ment neki majdnem a falnak Bottas Hockenheimben

Már túl is vagyunk az első szabadedzésen a Német Nagydíjon, amit Sebastian Vettel húzott be a ferraris csapattársa, Charesl Leclerc előtt, míg a harmadik helyen Lewis Hamilton végzett, de a brit a leggyorsabb körén közepes tappancsokat használt. Valtteri Bottas nem tudott igazán jó kört összerakni a keményebb gumikon, és volt egy necces jelenete is, röviddel az FP1 leintése előtt, amikor kicsúszott és majdnem eltalálta a gumifalat.

Kisebb csoda volt, hogy nem ásta el magát a kavicságyban, és folytatni tudta az útját. Az FP2 délután 15 órakor veszi kezdetét, amit a hu.motorsport.com az elsőhöz hasonlóan élőben fog közvetíteni az Olvasóinak, akik ezen a linken keresztül elérhetik az az FP1 összefoglalóját, benne a végeredménnyel, és a legfontosabb információkkal.