Így megy körbe Sainz fejben egy F1-es pályán: videó

Az F1-es versenyzők folyamatosan komoly terhelések alatt vannak, már csak az állandó edzésmunkálatok miatt is, melyeknek ideje alatt gyakran fejben is körbemennek az adott versenypályán. Így tett a McLaren spanyol pilótája is, aki idén eddig kiváló formát mutat, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a britek ennyire magabiztosan őrizzék a negyedik helyüket a bajnokságban a Toro Rosso és a Renault előtt.

Carlos Sainz Jr. hétvégéről hétvégére feljebb viszi az árát, ami később még nagyon sokat hozhat a konyhára. Ne feledjük, a Red Bull elengedte őt, és annak a Pierre Gasly-nak adott lehetőséget, aki jelenleg nagyon szenved Max Verstappen csapattársaként és rendkívül messze van a holland teljesítményétől.