Így lazulnak az F1-es szerelők és mérnökök a rövid szünetben: ők is emberek

Nem lehet könnyű egész nap maszkban dolgozni, miközben a távolságot is tartaniuk kell egymástól. Emiatt a szerelési idő is sokkal hosszabb. Minden nehezebb, így a koronavírus a Forma-1-ben dolgozókra is nagy hatással van.

A csapatok nem vegyülhetnek egymással, mint korábban. Emiatt is érdekes látni ezt a képet, ahogy egymástól távolabb heverésznek a rövid szünetben a programok között. Fárasztó heteken vannak túl, és lesz még pár ilyen.

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A Forma-1 mezőnye nem sokkal délután 3 óra után rajtol el Silverstone-ban, minden bizonnyal száraz időjárási feltételek mellett. A Mercedes abszolút favorit, és csak az lehet a kérdés, hogy ki nyeri meg a futamot Lewis Hamilton és Valtteri Bottas közül.

A McLaren válasza Alonsóra

Ajánlott videó: