Így kergeti a drón az új F1-es McLarent Barcelonában

A McLaren is rengeteget dolgozott az idei autóján, sokkal inkább amiatt is, mert egy részben új konstrukciót álmodtak meg 2020-ra. Tették ezt annak ellenére, hogy a britek magabiztosan húzták be a konstruktőri 4. helyet a Renault előtt.

Idén valószínűleg nehezebb dolguk lesz, mert a Renault F1 Team mellett a Racing Point, valamint akár az Alfa Romeo, a Haas és az AlphaTauri is problémát okozhat. Egy nagyon izgalmas csata áll előttünk a középmezőnyben.

A McLaren célja azonban az, hogy elszakadjon a riválisoktól, és egy lépéssel közelebb kerüljön a TOP-3-hoz, amire lehet esélyük, de ehhez egy rendkívül erős alapokkal rendelkező autót kell pályára gurítaniuk Ausztráliában, mivel 2021 miatt korábban fognak átállni a következő szezonra.

A csapat, mely továbbra is a Sainz-Norris duóval dolgozik a Forma-1-ben, közvetlen a téli tesztek előtt gurultak pályára, ahol sok videós anyagot készítettek. A shakedown ideje alatt drónos felvételek is készültek, melyekből az egyiket alább tekinthetitek meg, ahogy a szerkezet üldözi az F1-es gépet.