Így kelt útra a McLaren az első F1-es nagydíjra: videó a pillanatokról

A Forma-1-ben soha nem látott biztonsági intézkedések vannak érvényben a koronavírus miatt. Sergio Pérez saját magán mutatta be, hogy milyen egy koronavírus-teszt, amiből több is lesz egy hétvége ideje alatt. Finoman szólva is kellemetlen lehet, de erre most szükség van.

A McLarennél is nagyon várták már, hogy megközelítsék a Red Bull Ringet, ahol ezen a hétvégén és a következőn is lesz nagydíj. Történelmi pillanatok ezek, és mindenki izgatott, hiszen a csapatok sötétben tapogatóznak.

A britek a konstruktőri negyedik helyük megvédésére készülnek, amire reális esélyük lehet, de nem lesz könnyű dolguk, elsősorban a Racing Point miatt, de a Renault is problémát okozhat. Sőt, az AlphaTauri is feljövőben van.

A McLaren is megérkezett a Red Bull Ringre, és a csapat készített egy videós anyagot az utazásról. Most azonban már minden a munkáról, és arról szól, hogy az autókat a lehető legjobban készítsék fel a pénteki napra, ami esős lehet.

