Így fest együtt Raikkönen és Bereznay Dániel (kép)

Tegnap került megrendezésre az Alfa Romeo karácsonyi partija, ahol 2007 világbajnoka, Kimi Raikkönen is ott volt. Az eseménynek viszont magyar vonatkozása is volt: az F1 Esports VB-n 3 győzelemmel a harmadik helyen záró Alfa Romeo-pilóta, Bereznay Dániel is jelen volt a partin.

A partin pedig össze is futott Bereznay és Raikkönen, és közös kép is készült, amely lent tekinthető meg. Bereznay ezt írta az Instagram-oldalára feltöltött képhez:

Még több hír: A szurkolóknál Norris az év újonca

„Micsoda szezonzárás! Az Alfa Romeo karácsonyi partiján az F1-es világbajnok Kimi Raikkönennel ünnepelhettem!”

„Beszélgettünk egy keveset, és el kell mondjam: Nagyra értékelem, hogy Kimi tiszteli az eSport-játékosokat, és értékeli, amit csinálunk – és motivál minket arra, hogy folytassuk. Ez rengeteget jelent nekem. Ez egy család.” – írta a közös képhez.