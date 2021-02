Így fest az átalakított 10-es kanyar Barcelonában (képek)

A Forma–1 már 1991 óta minden évben ellátogat a helyszínre, bár azért voltak kisebb-nagyobb átalakítások és módosítások a nyomvonalat illetően az utóbbi 30 év során. A 2004-es futam előtt például a nagyobb sugarú 10-es fordulót szűkebbé és élesebbé tették, hogy ezzel több előzési lehetőséget biztosítsanak.

Régebben a MotoGP még a korábbi vonalvezetést használta azon a részen, de 2016 óta ők is átálltak az F1 által preferált verzióra. Decemberben viszont a pálya képviselői felfedték, hogy lényegében újjáélesztik a régi 10-es kanyart, csak közelebb a hátsó egyeneshez, hogy nagyobb bukóteret tudjanak kialakítani.

Azóta már meg is történtek a munkálatok, és a pálya nemrég hivatalosan is bemutatta az átdolgozott kanyart. Megnézve a képet, nehéz elképzelni, hogy ez miként fogja segíteni az F1 mezőnyét az előzésben, hiszen már eddig is küszködtek ezen a téren a gyors kanyarokkal tűzdelt barcelonai aszfaltcsíkon.

Az idei Spanyol Nagydíjra elvileg május 9-én kerül majd sor, ha minden jól alakul. Ez lesz a bajnokság negyedik fordulója. Egy ideig kérdéses volt a létesítmény szereplése, de aztán sikerült a sorozatnak megegyeznie a tulajdonosokkal további egy évre, így 2021-ben még biztosan láthatjuk majd őket a naptárban.

