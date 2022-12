Így búcsúzik Seidltől Lando Norris: "Még nem láttam ilyen erősnek a McLarent"

A hét elejére elkezdtek eldőlni a dominók a Forma-1 csapatainál, ugyanis 12 órán belül a tízből négy csapat is bejelentette, hogy addigi csapatfőnökük nem náluk folytatja. Ez a versenyzőkre is nyilvánvaló hatással lesz, a sorozaton belül ugyanis a stabilitás egy csapat vezetésének fő ismérve, így a keringő, ami most elindult, mindenképpen szokatlannak hat.

A McLaren berkein belül Lando Norrisnak kellett elbúcsúznia főnökétől, aki gyakorlatilag teljes eddigi Forma-1-es karrierjét végigkísérte első szezonjától kezdve a 2020-as konstruktőri harmadik helyen át a pár héttel ezelőtti 2022-es szezonzáróig.

A wokingi istállótól a Sauber-Audi projekt vezérigazgatói posztjára távozó Seidltől a fiatal brit szomorúval és hálásan búcsúzik rövid posztjában Twitteren, miután a felek hivatalosan is bejelentették a váltást. Norris köszöni a szakember munkáját és rámutatott, hogy mekkora utat tett meg a csapat ez alatt a négy év alatt.

„Viszlát, Andreas! Óriási volt veled dolgozni az elmúlt években. Sosem láttam még a csapatunkat olyan erősnek, mint most, és ez részben a te munkádnak köszönhető. Sok szerencsét kívánok az új munkádhoz, biztos vagyok benne, hogy még látni fogjuk egymást.”