Így alakult át az F1-es rajtrács a második osztrák futamra: ezt fejtsd meg!

Ma délután 15 óra után pár perccel már nagyon feszülten fogjuk figyelni az eseményeket, a Stájer Nagydíj startját, mint tettük azt egy héttel ezelőtt ugyanúgy a Red Bull Ringen. Akkor azonban Osztrák Nagydíjon futott a verseny.

Ezúttal is minden adott ahhoz, hogy egy egészen kiváló versenyt láthassunk, és nem kizárt, hogy újabb meglepetésekben lesz részünk. Nehéz elképzelni, hogy ilyen rövid idő alatt mindenki meg tudta oldani a megbízhatósági gondjait.

A Mercedes ezúttal is az élről várhatja a futamot, de most Lewis Hamilton van kiváló helyzetben, addig Valtteri Bottas hátrébb. A Ferrariinál sokkal rosszabb a helyzet, de egy héttel ezelőtt ennek ellenére Charles Leclerc dobogós lett. Most azonban még rajtbüntetést is kapott.

Egészen hihetetlen, hogy mennyire stabil a Mercedes, még esőben is...

