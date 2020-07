Igazi álompárt alkot Leclerc és a kedvese

A Ferrari monacói pilótája előtt minden adott ahhoz, hogy igazi áloméletet éljen. Monacóban él, a Forma-1-ben versenyez és a Ferrari versenyzője, miközben sorban állhatnak érte a nagyobbnál nagyobb márkák.

Charles Leclerc időközben a divatiparban is letette a névjegyét, akárcsak a játékstreamek világában. Ezen időszak alatt még több rajongója és követője lett. Az egyik állandó pontot az életében a nagyon szép barátnője jelenti.

Charlotte Sinè és Leclerc nemrég közösen utaztak. Imádják a közös időket, de ez is nem is csoda, ha valakik ennyire szeretik egymást, mint ők. Most van egy kis idejük arra, hogy több időt legyenek együtt, mivel a Brit Nagydíj csak a következő héten kerül megrendezésre.

Verstappen egy nagyon különleges ajándékot kapott a Hungaroringen

Ajánlott videó: