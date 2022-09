Hölgyeim és uraim, a színpadon DJ Lando! (videó)

Lando Norrisról nemrég a McLaren tett közzé egy videót a közösségi oldalakon, melyen az látható, hogy versenyzőjük egy klubban próbálkozik a lemezlovassággal, látszólag elég nagy sikerrel.

Persze azt nem lehet tudni, hogy pontosan mekkora hozzájárulása volt Norrisnak az éppen szóló zenéhez, de az látszik, hogy élvezi, és a jövőben akár komolyabban is foglalkozhat vele. Korábban már láthattunk olyan képeket is, ahol a repülőn utazva egy DJ-pult előtt tevékenykedik éppen.

Még több F1 hír: Az FIA kijelentette: nem adnak F1-es szuperlicencet Colton Hertának

Ez lenne a McLaren versenyzőjének új kedvenc hobbija? Norris egyébként golfozni is nagyon szeret, és gyakran űzi is a sportágat szabadidejében, most pedig látszólag ehhez egy újabb szenvedélyt tehet hozzá.

Ki tudja, a jövőben talán befutott DJ lesz majd belőle, ha olyan ügyesen tudja keverni a zenét, mint amennyire egy Forma–1-es autó kormányát tekergeti.

A korábbi pilótának még mindig rémálmai vannak Marko szigorától