Hivatalos: továbbra sincs pozitív koronavírus-teszt a Red Bull Ringen

A Forma-1 mezőnye az F3-mal és az F2-vel kiegészülve ezen a hétvégén is a Red Bull Ringen fog versenyezni. Természetesen továbbra is folyamatosak a tesztelések, és most ismét megerősítették, hogy nincsenek fertőzöttek.

4566 tesztet végeztek el július 3. és július 9. között. Ezen tesztek közül egyik sem volt pozitív. A tesztek folytatódnak, és bízzunk benne, hogy minden így marad, ami egy erős alapot jelent a folytatásra.

A hivatalos közlemény hozzáteszi, az FIA vagy a Forma-1 nem szolgáltat konkrét részleteket a csapatokról vagy a személyekről, és az eredményeket minden 7. napon teszik közzé.

