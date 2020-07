Hihetetlen: Marquez visszatért Jerezbe, holnap már motorra akar ülni!

Marc Marquez hatalmasat bukott a MotoGP évadnyitó jerezi futamán, amelyben eltörte a jobb felkarját is. A spanyol világbajnokot műteni is kellett, mert nem csak a csont, de az idegek is sérültek a karjában.

Marquezt kedden műtötték Barcelonában, amely során titán lemezekkel, és csavarokkal erősítették meg a karját, majd szerdán engedték ki a kórházból, hogy megkezdje a rehabilitációját.

Úgy néz ki azonban, hogy Marqueznek teljesen más elképzelései vannak a rehabilitációról, mint mindenki másnak, és a mai napon meg is érkezett a jerezi pályára.

Ennek ellenére még nem biztos, hogy motorra is ülhet majd, ahhoz még egy sor vizsgálaton meg kell felelnie, a szombati időmérő előtt is visszavonhatják még az indulási engedélyét, arról nem is beszélve, hogy ha ráesik a karjára, még súlyosabb sérüléseket szerezhet.

A 2020-as Forma-1-es naptárból véglegesen kiesett a Hockenheimring.

Ajánlott videó: